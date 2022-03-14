"سماء للخدمات البيئية" و"Tesalys" الفرنسية توقّعان اتفاقية لتعزيز "أنظمة إدارة النفايات"

وقّعت مجموعة الشريف القابضة، ممثلةً في إحدى الشركات التابعة لها "سماء للخدمات البيئية" المختصة بالبيئة وإعادة التدوير؛ اتفاقية مع شركة Tesalys الفرنسية الرائدة في توفير حلول لمعالجة نفايات الرعاية الصحية؛ لتعزيز أنظمة إدارة النفايات الطبية.
جاء ذلك في ظل المشاركة الحضورية لفريق شركة سماء للخدمات البيئية، حيث جرى توقيع الاتفاقية خلال مؤتمر الصحة العربية الطبي 2022 في دبي، من خلال المهندس سبأ العامودي رئيس عمليات سماء للخدمات البيئية، نيابةً عن الرئيس التنفيذي الشريف نواف بن فايز، ورئيس Tesalys ميكيل لوزانو.
وكان توقيع الاتفاقية بحضور هاجر بنت ناصر مستشارة تطوير التجارة في السعودية لوكالة التنمية الفرنسية، وريمون أرمانيو مدير تطوير الأعمال لـTesalys الشرق الأوسط.
وعُقِدت الاتفاقية في إطار العمل على توفير وتشغيل لجهازي Tesalys لتعقيم وإتلاف النفايات الطبية الحيوية (STERIPLUSTM وSTERISHRED®) في المملكة العربية السعودية؛ لتحقيق هدف مشترك يتمثل في تقديم حلول مستدامة للتأثير البيئي فيما يتعلق بالتخلص من نفايات الرعاية الصحية.
وستتّحد خبرات الطرفين لتوطين معالجة Tesalys المبتكرة للنفايات المعدية، كما يلتزمان بالمساهمة في المستقبل لهذا القطاع في المملكة.
جاء هذا التحرك بعدما أبرزت جائحة كوفيد-19 التحديات في أنظمة الرعاية الصحية وحفزت الحاجة إلى تطوير أفضل الممارسات والحلول الناشئة؛ للحد من تأثير النفايات على صحة الإنسان والبيئة، على وجه الخصوص يشجّع التقرير الأخير الذي نشرته منظمة الصحة العالمية "التحليل العالمي لنفايات الرعاية الصحية في سياق جائحة كوفيد-19، فبراير 2022" على استخدام "تقنيات معالجة النفايات غير المحترقة".
وتعليقًا على توقيع هذه الاتفاقية، قال الشريف: "نستلهم في سماء للخدمات البيئية رؤية المملكة 2030 بتعزيز القيم البيئية، وخلق منظومة مستدامة تخدم البيئة والقطاعات الصحية المنتجة وتحقق مستهدفات القطاعات المشرعة بالمملكة العربية السعودية وتتماشى من رؤية المملكة 2030".
وأضاف: "في "سماء" نسعى لريادة إيجاد الحلول النوعية لأعلى المعايير العالمية، ونتطلع للمساهمة في رفع وعي المجتمع حول دورهم البيئي، مستلهمين أسس مبادرة السعودية الخضراء".
من ناحيته، قال لوزانو: "في Tesalys؛ نؤمن بأن تطوير الحلول المستدامة لإدارة النفايات لا تقتصر على التكنولوجيا، بل أيضًا بنشر المعرفة بالإدارة السليمة للنفايات على جميع المستويات، من الجهات الحكومية إلى المتخصصين في الرعاية الصحية المستفيدين من أجهزتنا، ولذلك، اعتمدنا شريكًا محليًا يشاركنا قيمنا، ولديه القدرة على توسيع نطاق رؤيتنا المشتركة".
وأضاف: "نسعد بإعلان تعاوننا مع مجموعة الشريف القابضة خلال شركتهم المختصة سماء للخدمات البيئية التي توسع لنا فرص نشر اختراعاتنا وحلول (STERIPLUSTM وSTERISHRED®) ووضع بصمتنا في منطقة الشرق الأوسط".
جدير بالذكر أن مجموعة الشريف القابضة، الشركة الأم لسماء للخدمات البيئية والتي تتخذ من جدة مقرًا لها، تأسست عام 1980م، ونجحت حتى الآن في تنفيذ طيف واسع من المشاريع في مجالات تعزيز البنية التحتية لقطاع الطاقة، وتقديم الابتكارات وجلب التقنيات لقطاع الطاقة النظيفة السعودي.
وأسست "سماء" للخدمات البيئية توافقًا مع رؤية المملكة 2030 من قبل كوادر وطنية متخصصة في البيئة وإعادة التدوير.
وتعمل "سماء" على تحقيق أعلى المعايير العالمية والريادة بين الشركات البيئية في المملكة، وتسعى لخلق مشاريع بيئية مستدامة ومتكاملة، كما تتطلع المجموعة لتقديم مثال يُحتذى به للاستثمار المحلي في مشاريع الطاقة والبيئة في المملكة العربية السعودية.