"سماء للخدمات البيئية" و"Tesalys" الفرنسية توقّعان اتفاقية لتعزيز "أنظمة إدارة النفايات"

من ناحيته، قال لوزانو: "في Tesalys؛ نؤمن بأن تطوير الحلول المستدامة لإدارة النفايات لا تقتصر على التكنولوجيا، بل أيضًا بنشر المعرفة بالإدارة السليمة للنفايات على جميع المستويات، من الجهات الحكومية إلى المتخصصين في الرعاية الصحية المستفيدين من أجهزتنا، ولذلك، اعتمدنا شريكًا محليًا يشاركنا قيمنا، ولديه القدرة على توسيع نطاق رؤيتنا المشتركة".