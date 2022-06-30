سماحة المفتي يُكلّف عدداً العلماء بالرد على استفسارات الحجاج

كلّف سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، عدداً من العلماء بالرد على استفسارات الحجاج خلال موسم حج هذا العام 1443 هـ.
وتضمّن التكليف عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للإفتاء الشيخ الدكتور عبدالسلام السليمان 0504222205، ومفوض الإفتاء بمنطقة القصيم الشيخ الدكتور عبدالله الطيار 0556377792، ومفوض الإفتاء بمنطقة مكة المكرمة الشيخ الدكتور محمد بازمول 0503535530، ومفوض الإفتاء بمنطقة حائل الشيخ الدكتور أحمد الرضيمان 0539353505، ومفوض الإفتاء بمنطقة الجوف الشيخ عيد الشمري 0504862980.