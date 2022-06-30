سماحة المفتي يُكلّف عدداً العلماء بالرد على استفسارات الحجاج

كلّف سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، عدداً من العلماء بالرد على استفسارات الحجاج خلال موسم حج هذا العام 1443 هـ.