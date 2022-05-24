"سمة" و"مركز المسؤولية الاجتماعية" يطلقان مبادرة "سمة للوعي المالي"

وقّعت الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة" مذكرة تفاهم مع المركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية لإطلاق مبادرة (سمة للوعي المالي)؛ حيث وقّعها خالد بن محمد الشريف نائب الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة"، وإبراهيم بن ناصر المعطش الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية.
وتأتي هذه المبادرة إيمانًا من سمة بأهمية نشر الثقافة المالية والاهتمام بالوصول إلى كل شرائح المجتمع، وخاصة فئة الطلاب والطالبات على جميع مستوياتهم، وزرع بذرة (الوعي المالي) لديهم لكي تسهم في تحقيق إحدى مستهدفات رؤية 2030م، والتي تنص على رفع نسبة ثقافة الادخار لدى المجتمع ورفع نسبة ثقافة الادخار من 6% إلى 10%.
وتهدف المبادرة، والتي تستمر لمدة ثلاثة أشهر، إلى نشر التوعية المالية، ورفع الوعي بثقافة التعاملات والإجراءات المالية والتحذير من الاحتيال المالي، وتثقيف أبنائنا الطلاب والطالبات بشكل مباشر من خلال محاضرات دراسية لا صفية جزء منها حضوري وجزء عن بُعد يتم تدريسها في عدد من الجامعات والمعاهد والمدارس على مستوى المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى عدد من الجهات الحكومية، بطريقة ممنهجة للتوعية بالمسائل المالية ذات الصلة بإدارة أموالهم ومدخراتهم، والحذر من الاحتيال المالي وتجنب الشركات المالية الوهمية والتركيز على اتباع الوسائل الآمنة، والتأكد من قيامهم بإدارة أموالهم، واتخاذهم قرارات مالية سليمة في مجالات الإنفاق والادخار والتخطيط والاقتراض والاستثمار وإدارة الديون.
وتم تصميم محاضرات خاصة محكمة من قبل عدد من الأكاديميين والخبراء، تدرس للطلاب والطالبات، كما يهدف البرنامج إلى رفع نسبة الادخار لدى الأسر السعودية من 6% إلى 10%، وغرس ثقافة الادخار لدى النشء وخلق جيل متمكّن من معرفة مبادئ وأساسيات التعاملات المالية، والإسهام في تحسين جودة حياة الفرد والأسرة من خلال رفع الوعي المالي والثقافة المالية وتنويع مصادر الدخل والاستثمار.