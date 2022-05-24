"سمة" و"مركز المسؤولية الاجتماعية" يطلقان مبادرة "سمة للوعي المالي"

وتهدف المبادرة، والتي تستمر لمدة ثلاثة أشهر، إلى نشر التوعية المالية، ورفع الوعي بثقافة التعاملات والإجراءات المالية والتحذير من الاحتيال المالي، وتثقيف أبنائنا الطلاب والطالبات بشكل مباشر من خلال محاضرات دراسية لا صفية جزء منها حضوري وجزء عن بُعد يتم تدريسها في عدد من الجامعات والمعاهد والمدارس على مستوى المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى عدد من الجهات الحكومية، بطريقة ممنهجة للتوعية بالمسائل المالية ذات الصلة بإدارة أموالهم ومدخراتهم، والحذر من الاحتيال المالي وتجنب الشركات المالية الوهمية والتركيز على اتباع الوسائل الآمنة، والتأكد من قيامهم بإدارة أموالهم، واتخاذهم قرارات مالية سليمة في مجالات الإنفاق والادخار والتخطيط والاقتراض والاستثمار وإدارة الديون.