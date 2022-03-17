"ولي العهد" يجدد حرص المملكة على المحافظة على توازن أسواق البترول واستقرارها

كما جرى بحث عددٍ من القضايا الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها بما فيها تطورات الأوضاع في أوكرانيا، حيث شدد سمو ولي العهد على موقف المملكة الداعم لكل الجهود الهادفة إلى تسوية الخلافات بالوسائل السلمية ومن خلال الحوار لإنهاء الصراع، ودعمها لجميع الجهود لوقف العمليات العسكرية بما يُسهم في إعادة الأمن والاستقرار، كما جدد سموه ـ حفظه الله ـ حرص المملكة على المحافظة على توازن أسواق البترول واستقرارها، منوهًا بدور اتفاق أوبك بلس في ذلك وأهمية المحافظة عليه.