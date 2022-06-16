سمو ولي العهد يجتمع مع وزير الدفاع الماليزي ويبحثان أوجه التعاون الثنائي

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، مع وزير الدفاع الماليزي السيد هشام الدين حسين.
وجرى خلال الاجتماع استعراض أوجه التعاون الثنائي بين البلدين، خصوصًا في المجالات الدفاعية، والسبل الكفيلة بتطويره.
حضر الاجتماع الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض الرويلي، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد البياري، ومدير عام مكتب سمو وزير الدفاع الدكتور هشام آل الشيخ، والمستشار العسكري لسمو وزير الدفاع اللواء المهندس ركن طلال العتيبي.
فيما حضر من الجانب الماليزي أمين عام وزارة الدفاع معيذ بن عبدالعزيز، وقائد القوات المسلحة الفريق أول حاج أفندي بن بوانج، ونائبة أمين عام وزارة الدفاع الدكتورة شهرزاد بنت حاج أحمد، ومدير عام استخبارات الدفاع بالقوات المسلحة الفريق أحمد نوريحان بن جلال، والرئيس التنفيذي لمجلس صندوق القوات المسلحة أحمد ناظم بن عبدالرحمن.