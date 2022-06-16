سمو ولي العهد يجتمع مع وزير الدفاع الماليزي ويبحثان أوجه التعاون الثنائي

فيما حضر من الجانب الماليزي أمين عام وزارة الدفاع معيذ بن عبدالعزيز، وقائد القوات المسلحة الفريق أول حاج أفندي بن بوانج، ونائبة أمين عام وزارة الدفاع الدكتورة شهرزاد بنت حاج أحمد، ومدير عام استخبارات الدفاع بالقوات المسلحة الفريق أحمد نوريحان بن جلال، والرئيس التنفيذي لمجلس صندوق القوات المسلحة أحمد ناظم بن عبدالرحمن.