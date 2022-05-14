سمو ولي العهد يهنئ في اتصال هاتفي الشيخ محمد بن زايد وشعب الإمارات بمناسبة انتخابه رئيسًا للدولة

وعبر سمو ولي العهد خلال الاتصال عن التهنئة لسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولشعب الإمارات بمناسبة انتخابه رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة من قبل المجلس الأعلى للاتحاد، سائلاً الله تعالى التوفيق لسموه لخدمة دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها، ومواصلة مسيرة التنمية، متمنياً لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة المزيد من الأمن والرخاء والاستقرار والازدهار.