سنة الله.. كيف تفهم "لقُضِيَ الأمر ثم لا یُنظرون"؟ هنا الخطأ والصواب

وذلك أن المشركين من تعنتهم وعنادهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم ليؤمنوا به ويصدقوه أن ينزل الله معه ملكًا، فأخبر ﷲ أنه لو نزل معه ملك ثم لم يؤمنوا لأهلكم ولم يمهلهم أو يؤخرهم؛ لأن سنة ﷲ جرَت أنه إذا طلب الكفار آية فأُنزلت ثم لم يؤمنوا بها استؤصلوا بالعذاب كما حصل للأمم السابقة، والله أعلم.