"سنقل فيو" تشارك في معرض "سيملس الشرق الأوسط 2022" بدبي

ومن أهم مميزات منصة "سنقل فيو" التي تمّ تسليط الضوء عليها في المعرض أنها تتيح مطابقة الأرصدة النقدية المسجلة في نظام المنشأة مع أرصدة البنوك، مما يوفر نظرة شاملة للمدير المالي للموقف النقدي للشركة، ومتابعة جميع العمليات البنكية الدائنـة والمدينة في جميع البنوك، إلى جانب إدارة جميع المعاملات والحوالات المصرفية على شاشة واحدة وجدولتها حسب رغبة العميل، علاوة على سـهولة عملية الربط مع الأنظمة المحاسبية وأنظمة الموارد البشرية، فضلاً عن الكثير من الحلول التقنية المالية الأخرى.