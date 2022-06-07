"سنقل فيو" تشارك في معرض "سيملس الشرق الأوسط 2022" بدبي

أكّدت "سنقل فيو" سعيها لتعزيز مكانتها كأحد قادة أحدث التقنيات المالية في المملكة العربية السعودية، عبر تحسين تجربة الشركات والمنشآت في إدارة النقد عن طريق الذكاء الاصطناعي من خلال خيارات متعددة ومناسبة لكل شركة ورؤيتها.
وفي إطار اهتمامها بقطاع التقنية المالية؛ شاركت "سنقل فيو" كراعٍ رسمي في "معرض ومؤتمر سيملس الشرق الأوسط 2022" يومي 31 مايو والأول من يونيو في مركز دبي التجاري العالمي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، بحضور أكثر من 10 آلاف زائر من مختلف أنحاء العالم.
وقال عبدالرحمن العريفي الرئيس التنفيذي لشركة "سنقل فيو": تأتي مشاركتنا في هذا المعرض والمؤتمر ضمن سعينا الدائم لاكتشاف أسواق جديدة وحديثة، وبهدف ترسيخ مكانة "سنقل فيو" وتعزيز دورها في الأسواق المحلية والعالمية، فضلاً عن الاطلاع على مستقبل وآفاق المدفوعات والتقنيات المالية والهوية والتجزئة والتجارة الإلكترونية، في ظل توجّه قطاع الأعمال في شتى المجالات إلى التحوّل الرقمي.
ويعدّ "معرض ومؤتمر سيملس الشرق الأوسط 2022" أكبر معرض ومؤتمر لتكنولوجيات الاقتصاد الرقمي في الشرق الأوسط بمشاركة أكثر من 350 شركة من مختلف دول العالم.
وقد اطلع زوّار جناح "سنقل فيو" على أحدث الخدمات التي تقدمها الشركة عبر منصة تقنية مالية لإدارة النقد في مختلف الشركات والمنشآت، عـن طريق ربط الحسابات البنكية في مختلف البنوك وتجميعها في موقع إلكتروني واحد؛ تسهيلاً لإدارة الأموال والعمليات البنكية ومطابقتها من خلال نافذة واحدة بكفاءة وأمانٍ عالٍ.
ومن أهم مميزات منصة "سنقل فيو" التي تمّ تسليط الضوء عليها في المعرض أنها تتيح مطابقة الأرصدة النقدية المسجلة في نظام المنشأة مع أرصدة البنوك، مما يوفر نظرة شاملة للمدير المالي للموقف النقدي للشركة، ومتابعة جميع العمليات البنكية الدائنـة والمدينة في جميع البنوك، إلى جانب إدارة جميع المعاملات والحوالات المصرفية على شاشة واحدة وجدولتها حسب رغبة العميل، علاوة على سـهولة عملية الربط مع الأنظمة المحاسبية وأنظمة الموارد البشرية، فضلاً عن الكثير من الحلول التقنية المالية الأخرى.
جدير بالذكر أن شركة "سنقل فيو" وقّعت رسمياً عقد رعاية كراع ذهبي لمعرض ومؤتمر سيملس الشرق الأوسط 2022 الذي سيقام في مدينة الرياض خلال الفترة من 2– 3 نوفمبر القادم من منطلق إسهامها في دعم ورعاية كل ما يحقق تطلعات القطاع العام والخاص وتهيئة البيئة الممكّنة في التحوّل الرقمي الذي يعدّ أحد الركائز الأساسية لتحقيق رؤية المملكة 2030.