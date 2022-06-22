"سواعد الصحة" بالمدينة تُقدّم خدماتها لضيوف الرحمن

يُنفّذ فرع وزارة الصحة بالمدينة المنوّرة برنامجه التطوعي سواعد الصحة، الذي أطلقته الوزارة لتقديم التوعية الصحية لضيوف الرحمن وقاطني المدينة المنوّرة.
ويقوم 200 متطوع بالوجود في مراكز التطوع في الأماكن التي يرتادها ضيوف الرحمن حين قدومهم المدينة المنوّرة حول المسجد النبوي ومسجد قباء ومسجد الفتح ومسجد الميقات ومسجد القبلتين كما يوجد المتطوعون في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز ومحطة قطار الحرمين وشهداء أحد وجادة قباء.
وبدأ البرنامج بإقامة ورش عمل للمتطوعين لتدريبهم في كيفية التعامل مع تنوّع الحجاج وثقافتهم واختلاف لغاتهم وتقديم التوعية الصحية لضيوف الرحمن القادمين لأداء فريضة الحج وما عليهم الالتزام به للحفاظ على صحتهم ورفع وتعزيز الوعي الصحي لديهم حتى يتمكّنوا من إتمام نُسُكِهم بكل يُسر وسهولة.
ويقوم البرنامج بتقديم الخدمات المساندة من توزيع مياه الشرب الباردة والمظلات التي تقيهم التعرض لضربات الشمس ومراوح الرذاذ التي تُساعد في تلطيف الأجواء.