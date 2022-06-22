"سواعد الصحة" بالمدينة تُقدّم خدماتها لضيوف الرحمن

ويقوم 200 متطوع بالوجود في مراكز التطوع في الأماكن التي يرتادها ضيوف الرحمن حين قدومهم المدينة المنوّرة حول المسجد النبوي ومسجد قباء ومسجد الفتح ومسجد الميقات ومسجد القبلتين كما يوجد المتطوعون في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز ومحطة قطار الحرمين وشهداء أحد وجادة قباء.