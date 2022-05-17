"سواعد" تقدم 35 كرسيًّا متحركًا و200 مشاية لتخصصي الدمام

وأضاف "الهاجري": لدى مؤسسة الأنصاري إسهاماتٌ عدة في المسؤولية المجتمعية فهي تضاعف جهودها باستمرار، وتسعى إلى بناء علاقات استراتيجية أكثر عمقًا مع المجتمع وأفراده، وما قُدّم اليوم لمستشفى الملك فهد التخصصي ما هو إلا جزء بسيط في ذلك؛ فلا يخفى على أحد أهمية المسؤولية المجتمعية في تقدم المجتمعات وتطورها؛ فهناك الكثير من الدول تسعى إلى تفعيلها في الأفراد والقطاع الحكومي والخاص وغير الربحي، والنتيجة هي ازدهار المجتمعات وتطورها.