"سواعد" تقدم 35 كرسيًّا متحركًا و200 مشاية لتخصصي الدمام

قدّمت جمعية "سواعد" للإعاقة الحركية بالمنطقة الشرقية، 35 كرسيًّا، وعدد 200 مشاية، بدعم من مؤسسة الأنصاري لخدمة المجتمع لمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام.
وقال المدير التنفيذي للجمعية خالد الهاجري: إن هذه الخطوة تأتي من منطلق المسؤولية المجتمعية لدينا في جمعية "سواعد" للإعاقة الحركية والالتزام والتعاون في هذا المجال؛ باعتباره مطلبًا وحاجة اجتماعية؛ فالمجتمع ومؤسساته بحاجة إلى الفرد، كما أن الفرد أيضًا بحاجة إلى المجتمع ومؤسساته، والنتيجة هي تطور ذلك المجتمع والفرد ونموهما.
وأضاف "الهاجري": لدى مؤسسة الأنصاري إسهاماتٌ عدة في المسؤولية المجتمعية فهي تضاعف جهودها باستمرار، وتسعى إلى بناء علاقات استراتيجية أكثر عمقًا مع المجتمع وأفراده، وما قُدّم اليوم لمستشفى الملك فهد التخصصي ما هو إلا جزء بسيط في ذلك؛ فلا يخفى على أحد أهمية المسؤولية المجتمعية في تقدم المجتمعات وتطورها؛ فهناك الكثير من الدول تسعى إلى تفعيلها في الأفراد والقطاع الحكومي والخاص وغير الربحي، والنتيجة هي ازدهار المجتمعات وتطورها.