سواعد شُمرت وأيادٍ تتحد.. الجهات تتكاتف لخدمة الحجاج بمشعر عرفات

وكانت الجهات المعنية والوزارات قد استقبلت الحجاج الذين وقفوا على مشعر عرفات لتأدية ركن الحج الأعظم؛ حيث جنّدت أحدث الأدوات والمعدات التقنية والكوادر البشرية المؤهلة لتقديم كافة ما يحتاجه الحاج من رعاية واهتمام حتى يعودوا إلى ديارهم سالمين، بعد أن يمنّ الله عليهم بأداء فريضة الحج.