سواعد شُمرت وأيادٍ تتحد.. الجهات تتكاتف لخدمة الحجاج بمشعر عرفات

لا يدخر جميع المشاركين والمتطوعين في موسم الحج، أي جهد لخدمة ضيوف الرحمن كلٌّ وفق اختصاصه؛ حيث يعمل كل قطاع في الحج على مدار الساعات الأربع والعشرين، لتأمين راحة الحجاج والتيسير عليهم في أداء نسكهم.
وكانت الجهات المعنية والوزارات قد استقبلت الحجاج الذين وقفوا على مشعر عرفات لتأدية ركن الحج الأعظم؛ حيث جنّدت أحدث الأدوات والمعدات التقنية والكوادر البشرية المؤهلة لتقديم كافة ما يحتاجه الحاج من رعاية واهتمام حتى يعودوا إلى ديارهم سالمين، بعد أن يمنّ الله عليهم بأداء فريضة الحج.
"سبق" خلال جولتها في مشعر عرفات صباح اليوم، رصدت بعض الصور التي تعكس مدى تكاتف أبناء الوطن صغيرهم وكبيرهم في خدمة الحجاج، مبتغين الأجر والثواب من الله.