سوق الأسهم اليوم .. 173 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 381 ألف صفقة

وكانت أسهم شركات إس تي سي، الصقر للتأمين، تكافل الراجحي، سلامة، وعطاء الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الصادرات، بحر العرب، اللجين، متطورة، وأمانة للتأمين الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.57 % و9.98%.