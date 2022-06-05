سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند مستوى 12656.05 نقطة

وكانت أسهم شركات أنعام القابضة، الشرقية للتنمية، أبو معطي، الزامل للصناعة، ومعادن الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات أمانة للتأمين، طباعة وتغليف، الصقر للتأمين، ساكو، وسليمان الحبيب الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و5.95%.