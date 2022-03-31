سوق الخضار المركزي بجدة يشهد ارتفاع حجم المحاصيل الزراعية الواردة إليه يومياً

وقال إن السوق دائماً يخضع للعرض والطلب، وإنه من الطبيعي أن حجم الطلب الذي عادة ما يكون في فترة نهاية شعبان وبداية رمضان قد يرتفع بنسبة تصل إلى 20% عن غيرها، من فترات العام، ثم يعود الطلب إلى وضعه المعتاد طوال بقية الأيام في وسط الشهر، ويعاود الارتفاع مجدداً في الأسبوع الذي يسبق عيد الفطر.