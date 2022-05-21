"سوق السبت" في "آرت بروميناد".. بهاء وجمال وترفيه يستحضره موسم جدة

وحظي "سوق السبت" باهتمام زوار جدة آرت بروميناد ومحبي التسوق بمعروضاته المتنوعة، التي أضفت أجواءً ممتعة على المنطقة مع باقي الفعاليات الترفيهية الأخرى، حيث يشارك كل سبت عدد من أصحاب المشروعات الناشئة والمتوسطة من الجنسين في فعالية "سوق السبت"، بمعروضاتهم المتنوعة، التي تتوزع ما بين أطعمة ومتاجر وترفيه ورسومات وغيرها.