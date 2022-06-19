"سوق العمل" يسلط الضوء على دور شركات الموارد البشرية في دعم القطاع الصناعي

تناول برنامج "سوق العمل" في حلقته الـ22, دور شركات الموارد البشرية في دعم القطاع الصناعي، حيث قال نهار الشمري، مدير إدارة حسابات العملاء في شركة الموارد للموارد البشرية، إن شركات الموارد البشرية تقدم العديد من المبادرات والبرامج الموجهة للقطاع الصناعي كما تمتلك القدرة العالية للتفاعل مع جميع نماذج الأعمال، منوهاً على أن هناك تكاملاً ملحوظاً بين الجهات الحكومية لتنظيم سوق العمل السعودي.
وبين "الشمري" أن جميع الموظفين يخضعون لبرامج تدريبية تتوافق مع متطلبات سوق العمل للوصول لأفضل الكوادر في أقل مدة ممكنة.
فيما أكد الكاتب الاقتصادي محمد آل طفيل، أن البنية التحتية للمملكة مهيأة بشكل كامل وبإمكانيات ومقومات عالية للغاية، مشيراً بأن "القطاع الصناعي بالمملكة يسير بوتيرة سريعة جداً وبدعم مباشر من قيادتنا الرشيدة، يوجد في المملكة آلاف المصانع التي توفر الكثير من فرص العمل؛ كون السوق السعودي قوياً جداً وبحاجة إلى منتجات مستمرة غير منقطعة، وتجاوز حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي تريليون ريال.
وفي الحدث، حل المهندس ماجد الفويز، مدير عام السلامة والصحة المهنية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ضيفاً في الأستديو للحديث عن بدء تطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس، حيث قال إن درجات الحرارة بالمملكة تصل إلى ٤٥ درجة؛ مما يعرض العاملين تحت أشعة الشمس للخطر؛ لذا في سنة ١٤٣٥هـ تم فرض قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس من الساعة ١٢ ظهراً إلى ٣ عصراً من قبل الوزارة لحماية العاملين خلال فترة الظهيرة.
وأكد أن الوزارة قامت بحملات تثقيفية للمنشآت والعاملين عن خطورة العمل تحت أشعة الشمس، حيث تبلغ غرامة من يخالف القرار ثلاثة آلاف ريال وتزيد بعدد العاملين.
وذكر "الفويز" أن الوزارة تقدم برامج ومبادرات متعلقة بالسلامة والصحة المهنية، حيث بلغت نسبة التزام المنشآت بالإجراءات ٦٩٪، كما أن التزام المنشآت بذلك القرار يساعدهم في الحفاظ على إنتاجيتهم وإجراءات السلامة والصحة المهنية تخدم المنشأة قبل العامل.
ويعرض برنامج "سوق العمل" أسبوعياً على قناة "روتانا خليجية" بالشراكة مع المجلس التنسيقي لشركات الموارد البشرية.