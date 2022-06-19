"سوق العمل" يسلط الضوء على دور شركات الموارد البشرية في دعم القطاع الصناعي

وفي الحدث، حل المهندس ماجد الفويز، مدير عام السلامة والصحة المهنية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ضيفاً في الأستديو للحديث عن بدء تطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس، حيث قال إن درجات الحرارة بالمملكة تصل إلى ٤٥ درجة؛ مما يعرض العاملين تحت أشعة الشمس للخطر؛ لذا في سنة ١٤٣٥هـ تم فرض قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس من الساعة ١٢ ظهراً إلى ٣ عصراً من قبل الوزارة لحماية العاملين خلال فترة الظهيرة.