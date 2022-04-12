سوق كيلو 14 بجدة.. أطعمة مكشوفة وتسول وسرقات في ظل غياب الرقابة

وتفصيلًا: رصدت "سبق" مخالفات بالجملة؛ حيث المتسولات والمتسولون يحاصرون السوق في ظل غياب الملاحقة من الجهات المختصة، وما أن تقف بسيارتك حتى يباغتك متسول أو تباغتك متسولة، ناهيك عن انعدام النظافة في ظل انبعاث الأتربة على السمبوسك والمقلية المكشوفة التي يضعها البائع في الميزان دون ارتداء القفاز.