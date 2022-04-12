سوق كيلو 14 بجدة.. أطعمة مكشوفة وتسول وسرقات في ظل غياب الرقابة

في ظل غياب الرقابة والمتابعة، شرع وافدون ووافدات في بيع مأكولات مكشوفة وأشربة وأطعمة تنعدم فيها أدنى مقومات النظافة بسوق كيلو 14 بطريق مكة القديم.
وتفصيلًا: رصدت "سبق" مخالفات بالجملة؛ حيث المتسولات والمتسولون يحاصرون السوق في ظل غياب الملاحقة من الجهات المختصة، وما أن تقف بسيارتك حتى يباغتك متسول أو تباغتك متسولة، ناهيك عن انعدام النظافة في ظل انبعاث الأتربة على السمبوسك والمقلية المكشوفة التي يضعها البائع في الميزان دون ارتداء القفاز.
وأكد متسوقون ممن يرتادون السوق لـ"سبق" أن سوق كيلو 14 يعج بالمخالفين والمتسولين وعلى مرأى من الجهات المسؤولة ولكن دون حراك.
مطالبين الجهات الأمنية والبلدية والجهات الأخرى بزيارة هذا السوق الذي أصبح يشكل خطرًا في نقل العدوى وغيرها، مشيرين إلى أن عمليات نشل حدثت أثناء التسوق وأبطالها من الوافدين.