"سيبير".. روسي لم تكسره النظرات.. يحج رغم الإعاقة

وأضاف: "صحيح أني على كرسي متحرك ولكن كل شيء مهيأ لتسهيل العمرة ولدي الكثير من المواقف هنا في المسجد الحرام، البعض يبكي عند رؤيتي والبعض يقوم بتصويري، والدي هنا سندي في هذه الحياة بعد الله، وأعلم أنهما يتألمان لأجلي وهما يريدان علاجي ويسعيان في ذلك ولكن العلاج يحتاج مالاً".