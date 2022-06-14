"سيتي ووك" بموسم جدة تستقطب أول لعبة مائية من نوعها في العالم

وأوضح المشرف في المنطقة أحمد العطاس أن اللعبة تم تصميمها في العام 2021 من قِبل شركة إيطالية متخصصة في الألعاب المائية، ووجدت اللعبة قبل 3 أشهر في موسم جدة وتعمل على أرضية مخصصة لتتزامن مع تشغيل اللعبة، وتحمل الضغط العالي من الأمواج، موضحًا أن تركيب اللعبة استغرق نحو شهر ونصف الشهر.