"سيتي ووك" بموسم جدة تستقطب أول لعبة مائية من نوعها في العالم

استقطبت منطقة "سيتي ووك" بموسم جدة لعبة Big Wavez التي تعد أول لعبة من نوعها في العالم؛ والتي جسدت الإقبال الكبير عليها من قِبل الزوار؛ في استحضارٍ لخوض تجربة مائية مشوقة وفريدة من نوعها.
وتفصيلاً، تتميز هذه اللعبة العالمية بطابعها الصيفي وخاصية الأمواج الباردة التي توفرها والتي تمنح الزائر تجربة استثنائية، حيث تستقطب يوميًا 400 زائر في الساعة وعلى مدى 8 ساعات من العمل.
وأوضح المشرف في المنطقة أحمد العطاس أن اللعبة تم تصميمها في العام 2021 من قِبل شركة إيطالية متخصصة في الألعاب المائية، ووجدت اللعبة قبل 3 أشهر في موسم جدة وتعمل على أرضية مخصصة لتتزامن مع تشغيل اللعبة، وتحمل الضغط العالي من الأمواج، موضحًا أن تركيب اللعبة استغرق نحو شهر ونصف الشهر.
وأضاف أن هذه اللعبة تتمتع بقدر عالٍ من وسائل الأمن والسلامة وتستقبل كل الشرائح من الزوار لخوض تجربة صيفية بطابع عالمي وحصلت اللعبة على شهادة TUV المختصة بإدارة السلامة الوظيفية لتشغيل الألعاب.
وقال: يصل ارتفاع تجربة هذه اللعبة لـ 15م، حيث ترتقي الأمواج في ارتفاعها لغاية 30 م وتتسع إلى 20 شخصًا في التجربة الواحدة التي يقضي فيها الزائر 3 دقائق يعيش فيها الزائر تجربة فريدة مع الأمواج .