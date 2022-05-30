"سيتي ووك" تستقطب عشاق المغامرات والتحدي بموسم جدة.. إليك التفاصيل

تفاعل زوار موسم جدة مع العديد من العروض التي تقدمها مناطق الفعاليات؛ ومن أبرزها فعاليات التحدي والمغامرات والإثارة التي استهوت مثل "بيت الرعب" في منطقة "سيتي ووك" الذي استقطب عددًا كبيرًا من الشباب من الجنسين بفعالياته المشوقة وتجاربه التي تستهوي هذه الفئة من الشباب.