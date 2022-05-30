"سيتي ووك" تستقطب عشاق المغامرات والتحدي بموسم جدة.. إليك التفاصيل
تفاعل زوار موسم جدة مع العديد من العروض التي تقدمها مناطق الفعاليات؛ ومن أبرزها فعاليات التحدي والمغامرات والإثارة التي استهوت مثل "بيت الرعب" في منطقة "سيتي ووك" الذي استقطب عددًا كبيرًا من الشباب من الجنسين بفعالياته المشوقة وتجاربه التي تستهوي هذه الفئة من الشباب.
ويعيش الزائر في تلك المنطقة تجربة أخرى مرعبة ومختلفة عن باقي الفعاليات الترفيهية في منطقة سيتي ووك، ويشترك في المكان المخصص لفعاليات الرعب مغامرو وعشاق هذه اللعبة داخل نطاق منطقة مهجورة مجهزة بأدوات ومعدات تثير الرعب ليعيش الزائر مغامرة مثيرة لا تُنسى، دفعت بعض الشباب لخوض مغامرات التحدي فيما بينهم على من يكسب ويخوض التجربة إلى نهايتها.
وتعد منطقة الرعب الموجودة في "سيتي ووك" المكان الأمثل لمطاردة الزومبيز وزيارة البيوت المهجورة، كما يجد الزائر هناك العديد من الفعاليات الحماسية؛ منها غرف هروب Night of the Living Dead كما يمكنه الاستمتاع بالعروض المرعبة في شوارع قرية الرعب ومحاولة الهروب من غزو الزومبيز، إضافة إلى معرض Ghost Movies حيث تعد تجربة تفاعلية حماسية سيعيشها عشاق سلسلة أفلام الأشباح في أكثر من منطقة مرتبطة بأحداث الأفلام وأبطالها.
وتعد منطقة سيتي ووك مِن أكبر مناطق موسم جدة، وتحتوي على 9 مناطق ترفيهية متنوعة تلبي مختلف الرغبات بخياراتها المتنوعة وتحظى بإقبال كبير من الزوار يومياً.