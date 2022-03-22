سيدةٌ تحمَل في طفلها الأول بعد عُقمٍ دامَ 14 عامًا بمستشفى سليمان الحبيب بالخبر

وقال الدكتور أحمد الشايب استشاري علاج العقم والمساعدة على الإنجاب ورئيس الفريق الطبي المعالج: إن سيدة وزوجها قَدِموا إلى مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، يشتكيان من عدم القدرة على الحمل والإنجاب منذ "14" عامًا، وعقب إجراء الفحوصات السريرية، تمت دراسة التاريـخ المَرَضي لهما، وإخضاعهما للفحوصات الدقيقة، شملت السونار وتحاليل الهرمونات والالتهابات الفيروسية؛ فتبين من نتائج الزوج البالغ من العمر (34) عامًا، غيابٌ كامل للحيوانات المنوية من السائل المنوي، بالإضافة إلى أن الخصيتين ضامرتان بحجم (1) سم، مع وجود اضطراب في مستوى الهرمونات في الدم؛ مما يتوافق مع فشل في عمل الخصيتين.