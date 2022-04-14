سيدة تفاجأ بأخرى تسكن شقتها من "الضمان".. وتطالب "الإسكان" بالتدخل

وقال فهد الفهمي لـ"سبق" إن خالته "محبة معجب الفهمي" مستفيدة من الضمان وحصلت على شقة سكنية في حي لبن غرب العاصمة الرياض عن طريق جمعية أعمال للتنمية الأسرية، مستدركًا "لكن الفرحة لم تكتمل بعد عام ونصف العام من دفع الأقساط، والبالغ قيمتها 200 ريال تستقطع تلقائيًا من الضمان، حيث تفاجأت خالتي بسيدة أخرى تسكن الشقة متحججة بأنها حصلت عليها عن طريق الإسكان" لافتًا إلى أنها وجدت أثاثها مرميًا خارج الشقة.