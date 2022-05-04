"سيرك دو سوليه".. عروض احترافية تبهر زوار موسم جدة

وساهمت طبيعة العروض العالمية المقدمة بفعالية السيرك، وتنوعها، ودقة التنظيم في موقع الفعالية، بشكل كبير، في زيادة الإقبال الكبير الذي حظيت به الفعاليات في الأيام الأولى لانطلاقتها، إلى جانب تزامن انطلاقة موسم جدة 2022 مع إجازة عيد الفطر المبارك.