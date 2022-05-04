"سيرك دو سوليه".. عروض احترافية تبهر زوار موسم جدة

حظيت العروض المشوقة في سيرك دو سوليه المقامة في مدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن فعاليات موسم جدة 2022، بحضور لافت من قبل أهالي وزوار الموسم من مختلف الأعمار والجنسيات.
وساهمت طبيعة العروض العالمية المقدمة بفعالية السيرك، وتنوعها، ودقة التنظيم في موقع الفعالية، بشكل كبير، في زيادة الإقبال الكبير الذي حظيت به الفعاليات في الأيام الأولى لانطلاقتها، إلى جانب تزامن انطلاقة موسم جدة 2022 مع إجازة عيد الفطر المبارك.
واستمتعت الأسر والأطفال ومحبو السيرك بمشاهدة العروض المشوقة للسيرك التي قدمتها فرق عالمية متخصصة، حيث قدم العارضون العديد من الفقرات البهلوانية العالمية كعجلة الموت، والأرجوحة الطائرة، وألعاب الخفة، وعرض الهيليوم، والدراجات الهوائية، والعاصفة الورقية بالإضافة للعروض النارية الممتعة والتي قدمت باحترافية عالية وخلقت أجواء رائعة أثارت اعجاب الحاضرين، وصفق لها الجمهور كثيراً.
وتستمر فعاليات السيرك حتى 28 مايو، حيث ستقدم العروض أيام السبت الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة، الساعة 9 مساءً، كما تقدم عروضًا إضافية خلال بعض الأيام في الساعة 4 مساءً.