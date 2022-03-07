سيناريو يتكرّر وغبار على وجه السماء.. "أجواء 5 أيام" يتوقّعها "المسند"

وتابع: "ما زالت ذرات الغبار على وجه السماء عالقة فوق مناطق: القصيم والجوف والرياض وشرقي عسير، ومتوقع اليوم أجواء مستقرة بوجهٍ عام، حتى 5 أيام قادمة لا يلوح في الأفق أي حالة مطرية معتبرة".