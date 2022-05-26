"سي إن إن": عدو جديد للسياحة والاقتصاد يظهر في الشرق الأوسط.. هنا التفاصيل

شوهدت لمحة عن القوة التدميرية للعواصف في مارس 2021، عندما تم إغلاق قناة السويس لمدة ستة أيام من قبل سفينة انحرفت عن مسارها بسبب عاصفة رملية، مما أدى إلى وقف ما يقرب من 60 مليار دولار في التجارة، حيث ما نسبته 12% من التجارة العالمية تمر عبر هذا الممر الضيق وفقًا لـ"سي إن إن".