"شؤون الحرمين" تؤمِّن التغطية الصوتية لنقل الصلوات بمساحة تتجاوز ٥٠٠م حول المسجد الحرام

ويعد النظام الصوتي في المسجد الحرام من أكبر وأضخم أنظمة الصوت على مستوى العالم؛ إذ يعمل من خلال لواقط متطورة بحساسية تتناسب مع احتياج المكان، وباستخدام أجهزة حديثة، تتم إدارتها بواسطة متخصصين مدربين على أعلى مستوى؛ لتنتقل الإشارة الصوتية عبر تلك المنظومة للمتلقين من قاصدي البيت الحرام في وضوح وعذوبة تامة؛ إذ تنقل قرابة (7500) سماعة منتشرة في أرجاء المسجد الحرام وأدواره وساحاته وأروقته والشوارع المحيطة بالحرم المكي صوت الأذان والصلاة وفق نظام متطور في مواقع متعددة من بيت الله الحرام.