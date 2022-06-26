"شؤون الحرمين" تخصّص 100 من المشايخ والقضاة للإجابة عن أسئلة ضيوف الرحمن

خصّصت وكالة الشؤون التوجيهية والارشادية التابعة للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، 100 شخص من أصحاب الفضيلة والقضاة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات للإجابة عن أسئلة ضيوف الرحمن حضورياً أو هاتفياً، في (10) مواقع داخل المسجد الحرام من خلال (7) كبائن تعمل على مدار (24) ساعةً.
وأوضح مدير عام الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية الشيخ ماجد بن محمد المسعودي، أن المشايخ يستندون في إجاباتهم عن السائلين، إلى ما يتوافق مع مخرجات وثيقة ندوة (الفتوى في الحرمين الشريفين وأثرها في التيسير على القاصدين)، في الإفتاء وإجابة السائلين عن المسائل الشرعية بالفتاوى المشهورة وتجنب الفتاوى الشاذة، وتوحيد الاجتهاد في المناسك ما أمكن، ومراعاة التيسير في الفتوى فيما لا يخالف نصًّا أو إجماعًا قطعيًا، ولا ينطوي على تتبع الرخص، ومراعاة أسلوب الخطاب في الفتوى واتصافه بالسعة والتسامح وآداب الاختلاف بين العلماء، وتجنب خطاب العنصرية والكراهية.
وأضاف "المسعودي"، أنه تحقيقاً للاستفادة الكبرى من التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي قامت إدارة شؤون إرشاد السائلين بتوفير جهاز الروبوت التوجيهي للحجاج في المداخل الرئيسة من صحن المطاف، وأن الروبوت يدعم ١١ لغة وهي: (العربية، الإنجليزية، الفرنسية، الروسية، الفارسية، التركية، الملاوية، الأوردو، الصينية، البنغالية، الهوسا).
ونوّه "المسعودي"، بأن هذه الجهود تأتي بتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمتابعة من وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية الشيخ بدر بن عبدالله الفريح.