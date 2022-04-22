شؤون الحرمين تخصص 332 موظفاً و 4 ورديات لخدمة القاصدين في رمضان

خصصت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، ممثلة في كالة التفويج وإدارة الحشود بالمسجد الحرام، (332) موظفًا مقسمين على (4) ورديات لتسهيل عملية دخول المعتمرين والمصلين من المداخل والممرات والمصليات وتوجيه المعتمرين إلى المطاف وتنظيم مسارات الطواف ومصلى الركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام وتنظيم المصليات والمصلين وتوجيه المعتمرين بعد الانتهاء من المطاف إلى المسعى، لأداء مناسك العمرة بكل يسر وسهولة.