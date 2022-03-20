"شؤون الحرمين" تُدشن البطاقة التعريفية لتسهيل الوصول للخدمات الإلكترونية بالمسجد الحرام

دشنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي -ممثلة في الإدارة العامة للغات والترجمة- البطاقة التعريفية؛ لتسهيل الوصول إلى العديد من الخدمات الإلكترونية لبث ترجمة الخطب والدروس المباشرة والبرامج الإذاعية والكتب الصوتية عبر منصة منارة الحرمين.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للغات والترجمة أحمد بن مرزوق الجميعي، أن البطاقة التعريفية تحتوي على خرائط تفاعلية لخدمة الإرشاد المكاني؛ مشيرًا إلى أن الوكالة تحرص على تقديم كل الخدمات وبأفضل الوسائل وأحدث التقنيات التي تُعين قاصدي الحرمين الشريفين على تأدية عباداتهم بكل يسر وسهولة.