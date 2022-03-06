"شؤون الحرمين" ترفع جاهزية الخدمات الميدانية بالمسجد الحرام

وأكد وكيل الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية محمد بن مصلح الجابري، أن خطة الوكالة شملت عددًا من المحاور الرئيسية كالإشراف على الساحات، وعمليات التطهير والتعقيم وخدمات التنقل وخدمات الوكالة المقدمة على أبواب المسجد الحرام كما تم تجهيز المكبرية وتطهيرها وتعقيمها وتعطيرها وفرشها بـ15 ألف سجادة ومواصلة عمليات غسل كامل المسجد الحرام وتطهير وتعقيمه بعدد (١٠) غسلات يوميًا عبر أكثر من (٤٠٠٠) عامل وعاملة و٨٠ ألف لتر من المطهرات و(١٧٠٠) لتر يوميًا من أجود أنواع المعطرات الصديقة و (١٠٠) فواحة معطرة داخل توسعة الملك فهد بأدواره والمسعى بأدواره.