"شؤون الحرمين" تسجل 363.143 ساعة تطوعية في المسجد الحرام

وبيّن أنه تم استقطاب المتطوعين حسب خبراتهم ومهاراتهم على المبادرات التطوعية بالمسجد الحرام؛ لتقديم أفضل الخدمات الميدانية والتنظيمية وتقديم خدمات الضيافة ودفع العربات لكبار السن وذوي الإعاقة، وإضافة ساعاتهم التطوعية عبر المنصة الوطنية للعمل التطوعي وإصدار شهادة شكر وتقدير لهم، والتنسيق مع الجهات الحكومية والجامعات والجمعيات الأهلية والخيرية والأوقاف الخيرية المعنية بالعمل التطوعي؛ من خلال توفير 12 مجالًا تطوعيًّا لسد احتياج الإدارات بالمسجد الحرام، وتوفير 23 فرصة تطوعية في موسم رمضان لعام 1443هـ وفق التخصصات الطبية والمؤهلات العلمية والعملية المطلوبة، وشروط وضوابط المشاركة في العمل التطوعي.