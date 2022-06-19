"شؤون الحرمين" تطلق الخطة التشغيلية للحج.. والسديس: صحن المطاف للحجاج فقط

أطلقت رئاسة شؤون الحرمين الخطة التشغيلية لموسم حج 1443حيث قال الرئيس العام لشؤون الحرمين الشيخ عبدالرحمن السديس إن حج هذا العام بعد موسمين استثنائيين في نجاحهما الباهر وحسن تنظيمهما وتمكين الإنسان من أداء المناسك، مع تهيئة الأجواء التعبدية الصحية المثالية، لتضرب المملكة أروع الأمثلة في حسن إدارة الجوائح والأزمات.
وأضاف: أعددنا حزمة متنوعة من الخدمات في مختلف المجالات، التي تُعنى بتمكين القاصدين وتيسير مناسكهم وإثراء تجربتهم وطبقنا أعلى معايير الوقاية البيئية في خدماتها المقدمة في الحرمين الشريفين، حرصًا على سلامة الحجاج، وخلا موسما الحج الماضيين من أي حالات وبائية.
وقال: أطلقنا العديد من التطبيقات الذكية والمنصات الإلكترونية التي تسهم في التسهيل على القاصدين وإثراء تجربتهم وتجاوز عدد المستفيدين من الخدمات الرقمية للرئاسة 160مليون مستفيد، وجميع المحاور والخدمات والبرامج يتم متابتعها لحظياً لضمان أعلى معايير الجودة.
وتابع الرئيس العام لـ #شؤون_الحرمين: خصصت الرئاسة باب الملك عبدالعزيز وباب الملك فهد وباب السلام لدخول الحجاج والمعتمرين و144 بوابة لدخول المصلين.
وأوضح السديس أن الرئاسة هيأت كامل الطاقة التشغيلية لمصليات التوسعة السعودية الثالثة، والساحات الخارجية، وتوسعة الملك فهد، وسيتم تخصيص صحن المطاف ليكون للحجاج فقط، مع تخصيص مصليات خاصة في قبو المطاف والدورين الأول والأرضي لأداء سنة الطواف.