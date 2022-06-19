"شؤون الحرمين" تطلق الخطة التشغيلية للحج.. والسديس: صحن المطاف للحجاج فقط

وأضاف: أعددنا حزمة متنوعة من الخدمات في مختلف المجالات، التي تُعنى بتمكين القاصدين وتيسير مناسكهم وإثراء تجربتهم وطبقنا أعلى معايير الوقاية البيئية في خدماتها المقدمة في الحرمين الشريفين، حرصًا على سلامة الحجاج، وخلا موسما الحج الماضيين من أي حالات وبائية.