"شؤون الحرمين" تطلق مبادرة "صناعة الكوادر النسائية المؤهلة لموسم رمضان"

وأوضحت الوكيل المساعد للشؤون النسائية جوزة بنت محمد المسعودي، أن البرنامج التدريبي يهدف إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة لقاصدات الحرمين الشريفين؛ استعدادًا للموسم المبارك من خلال تنفيذ عدد من اللقاءات -التي تعكس بشكل إيجابي- زيادة إنتاجية الموظفات وقدرتهن على أداء المهام.