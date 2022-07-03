"شؤون الحرمين" تعزز أعداد المترجمين لترجمة المسائل الشرعية على مدار الساعة

وذكر مدير إدارة التوجيه والإرشاد باللغات والترجمة فادي بن مبيريك السلمي، أن المترجمين الذين تم اختيارهم بعناية هم أصحاب شهادات عليا ولديهم لغات متنوعة، ومن ضمن هذه اللغات هي: (الإنجليزية والتركية والأوردية والفارسية والفرنسية والإسبانية والملايوية والبنغالية والإندونيسية والتاميلية -و المالية والبشتو والهوسا)، بالإضافة إلى اللغة العربية لتصبح (14) لغة، حيث ستكون ترجمة هذه اللغات من خلال الإجابة عن أسئلة الحجاج والمعتمرين والزوار، وذلك عبر برنامج (نرشدكم بلغتكم) لترجمة المسائل الشرعية بالطريقة المباشرة، وأيضًا عبر الهواتف المجانية، وكذلك الروبوت التوجيهي.