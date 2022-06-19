"شؤون الحرمين" تعلن خطتها التشغيلية لموسم حج هذا العام

وأفاد أن الرئاسة استكملت صيانة منظومتها التشغيلية والكهربائية لضمان جودتها خلال موسم الحج، في أنظمة التبريد والأنظمة الصوتية، وأنظمة الإنارة وأنظمة الاتصالات،كما سخرت أكثر من (٥٠٠) كادر هندسي يعنى بالإشراف على المنظومة الهندسية والتشغيلية على مدار الساعة, إلى جانب إعداد برامج علمية ودروس توعوية يقوم عليها كوكبة من أصحاب المعالي والفضيلة من هيئة كبار العلماء وأئمة ومدرسي المسجد الحرام، تعنى بإجابة السائلين وتقديم الفتاوى وتصحيح التلاوة بما يسهم -بمشيئة الله عز وجل- في إثراء تجربة القاصدين, مشيرًا إلى أن جميع خدمات الرئاسة ودروسها العلمية ومحاضراتها التوجيهية تُترجَم إلى (١٠) لغات حية من خلال مشروع خادم الحرمين الشريفين للترجمة الفورية ومشروع ترجمة خطبة عرفة، حيث ستبثها الرئاسة عبر منصة منارة الحرمين, واستفاد منها العام الماضي أكثر من (١٠٠) مليون مستفيد حول العالم.