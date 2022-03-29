"شؤون الحرمين" تعلن ضوابط "سفر الإفطار" في المسجد الحرام خلال رمضان

‬أعلنت وكالة الرئاسة العامة للخدمات والشؤون الميدانية بالمسجد الحرام عن ضوابط تقديم خدمة سفر الإفطار خلال شهر رمضان في المسجد الحرام تتمثل في الالتزام بتوفير النوعية الجيدة من السفر غير المجزَّأة وعدم فردها في الممرات والأماكن غير المخصصة للإفطار مع توضيح الأطعمة المسموح بها للدخول خلال شهر رمضان وهي عبارة عن الأطعمة الجافة كالخبز والأجبان.