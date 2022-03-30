"شؤون الحرمين" تعلن موعد استقبال طلبات الاعتكاف خلال رمضان بالمسجد الحرام

أعلنت وكالة الرئاسة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، أن التسجيل في خدمة الاعتكاف داخل المسجد الحرام سيبدأ في غرة شهر رمضان المبارك حتى الخامس منه، عبر تطبيق الحرمين الشريفين، أو موقع الرئاسة الإلكتروني.