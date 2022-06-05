"شؤون الحرمين" تُفَعّل برنامج "الزيارات المدرسية" لمكتبة المسجد الحرام

من جانبه، أفاد مدير إدارة "الزائر الصغير" فهد بن سالم الحتيرشي، أن الإدارة تُقَدّم العديد من الخدمات منها: عرض الرموز الإرشادية والأساور التي توضع في معصم اليد بالمسجد الحرام للأطفال، ويوضع بها رقم جوال والد الطفل أو من ينوب عنه؛ لسهولة الوصول إليهم والاهتمام بالزائر الصغير، وتوفير كل الخدمات وتلبية احتياجاتهم، وتقديم أرقى وأفضل الخدمات وتذليل كل العقبات لهم.