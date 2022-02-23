"شؤون الحرمين" تقيم المعرض الأول لإبراز تطور مستوى جودة الخدمات

أقامت شؤون الخدمات الميدانية النسائية برئاسة شؤون الحرمين المعرض الأول للوكالة الذي يحكي في تفاصيله ومقتنياته تطور مستوى جودة الخدمات الميدانية النسائية بالحرمين الشريفين وأهداف الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي نحو الوصول إلى خدمات نسائية نوعية تلبي تطلعات الوافدات إلى الحرمين الشريفين من أنحاء العالم.

وأوضحت الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الميدانية النسائية مدير الإدارة العامة لشؤون الخدمات النسائية وضحة عسيري، أن المعرض الميداني الافتراضي المقام في رحاب المسجد الحرام يهدف إلى التعريف بالخدمات الميدانية النسائية المقدمة في الحرمين الشريفين ومهام الموظفات ودورهن في تقديم وتنظيم الخدمات للقاصدات، كما يحتوي على نماذج من مقتنيات الإدارات النسائية وعينات من المواد والآليات المستخدمة في تنفيذ الخدمات النسائية الميدانية في العهد القديم والعهد الحالي، كذلك عروض مرئية توضح جانب من الخدمات الميدانية اليومية التي تقدمها الإدارات النسائية للقاصدات.

وبيّنت أنه يشارك في تنظيم المعرض كوادر نسائية على قدر عالٍ من التدريب والتأهيل في العديد من مجالات خدمة قاصدات الحرمين الشريفين، كما يركز المعرض على إبراز جهود الإدارات النسائية الميدانية ومنها مهام إدارة الساحات المتمثلة في منع الظواهر السلبية بالساحات ومنطقة المسعى وإدارة الأبواب النسائية وتوضيح مهامهم المتمثلة في توفير الأمن للقاصدات واستقبالهن والترحيب بهن بعدة لغات عالمية مع الحرص على منع دخول ما يخلّ بأمن المسجد الحرام.