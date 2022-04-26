شؤون الحرمين تُكثّف الجولات الميدانية بالمسجد الحرام وساحاته

وأوضح مدير إدارة الدعم والمساندة المهندس ريان بن مصلح الحربي أن الجولات الميدانية تقوم على تحقيق أهدافها وتذليل الصعاب لجميع المصلين والمعتمرين داخل المسجد الحرام وساحاته، وذلك من خلال تجهيز المواقع والمساحات، وأن منسوبي الإدارة يعملون على مدار 24 ساعة على أخذ الجولات الميدانية ومعالجة الملاحظات الواردة والمرصودة على وجه السرعة والمتابعة مع مقاولي المشاريع لحين الانتهاء منها.