"شؤون الحرمين" تكمل استعداداتها لأول جمعة من رمضان بالمسجد الحرام

أكملت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي استعداداتها لاستقبال المصلين يوم غد في أول جمعة من شهر رمضان المبارك، حيث وفرت خدماتها لاستقبال ضيوف الرحمن وفق الخطط المرسومة من وكالاتها وإداراتها، ليؤدي ضيوف الرحمن عباداتهم بكل يسر وسهولة، وفق تطلعات ولاة أمرنا الميامين.