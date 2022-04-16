"شؤون الحرمين" تنشر إحصائية الأعمال التطوعية خلال العشر الأوائل من رمضان

وأفادت عبر حسابها في تويتر، اليوم السبت، بأن عدد المتطوعين بلغ 2259 متطوعًا ومتطوعة، ووصلت عدد الساعات إلى 41.773 ساعة تطوعية. كما استفاد من خدمة العربات المجانية 10580 مستفيدًا، وخدمات التنظيم إلى 15.350 معتمرًا ومصلّيًا، وخدمات الضيافة 544.488 ضيفًا.