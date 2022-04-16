"شؤون الحرمين" تنشر إحصائية الأعمال التطوعية خلال العشر الأوائل من رمضان

سبق- مكة: نشرت رئاسة شؤون الحرمين إحصائية الإدارة العامة لتنسيق الأعمال التطوعية للعشرة أيام الأولى لشهر رمضان المبارك.
وأفادت عبر حسابها في تويتر، اليوم السبت، بأن عدد المتطوعين بلغ 2259 متطوعًا ومتطوعة، ووصلت عدد الساعات إلى 41.773 ساعة تطوعية. كما استفاد من خدمة العربات المجانية 10580 مستفيدًا، وخدمات التنظيم إلى 15.350 معتمرًا ومصلّيًا، وخدمات الضيافة 544.488 ضيفًا.
وتابعت: وصل عدد المستفيدين من خدمات الإفطار 55006 معتمرين ومصلين، ومن خدمات الترجمة 22428 مستفيدًا، ومن خدمة الفريق الطبي 3718 مستفيدًا، وبلغ عدد المستفيدين من خدمة التوعية الصحية 1980 مستفيدًا.
وأشارت إلى أن عدد المستفيدين من المواثيق التطوعية 18 مستفيدًا، ومن خدمة التراخيص التطوعية 2755 مستفيدًا.