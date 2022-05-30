شؤون الحرمين تنهي استعداداتها لترجمة ندوة "الفتوى في الحرمين الشريفين"

أنهت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة بوكالة الرئاسة العامة للغات والترجمة، استعداداتها لنقل مخرجات ندوة "الفتوى في الحرمين الشريفين وأثرها في التيسير على قاصديهما"، إلى مسامع العالم بعدة لغات عبر نخبة من الكوادر المتميزة من المترجمين المتخصصين، وذلك تحقيقاً لإيصال رسالة الحرمين الشريفين لأكبر شريحة من المستفيدين.