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"شؤون الحرمين" توزّع أكثر من 1000 مصحف و600 كُتيّب دعوي على القاصدين

سعياً لبذل مزيدٍ من الجهود في تقديم أرقى الخدمات تحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر
"شؤون الحرمين" توزّع أكثر من 1000 مصحف و600 كُتيّب دعوي على القاصدين
الرئاسة العامة لشؤون الحرمين توزع الهدايا لقاصدي المسجد الحرام
واس
واس

وزّعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أكثر من (1000) مصحف و(600) كتيب دعوي و(40) حقيبة طالب علم على قاصدي المسجد الحرام.

وتسلّم كل قاصد المسجد الحرام هديته المتمثلة في نسخة من المصحف الشريف من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، وعدد من الكتب العلمية منها: (الومضات الإيمانية في الخطب الرمضانية، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان)، وغيرهما من الكتيبات الدعوية الأخرى.

يأتي ذلك إنفاذاً لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، سعياً في بذل مزيدٍ من الجهود في تقديم أرقى الخدمات لقاصدي المسجد الحرام تحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر.

المسجد الحرام
الرئاسة العامة لشؤون الحرمين
المصحف الشريف

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