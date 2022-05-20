"شؤون الحرمين" توفر حزمة خدمات متكاملة لاستقبال المصلين بالمسجد الحرام

وجهزت أكثر من (4500) حافظة ماء زمزم موزعة في أرجاء المسجد الحرام، يستهلك من خلالها حوالي (500) ألف لتر، كما قام (200) مشرف بمراقبة الأعمال الميدانية على (4000) عامل وعاملة لغسل ساحات المسجد الحرام (10) مرات يومياً مستخدمين (130) ألف لتر من المطهرات الصديقة للبيئة وفرش أكثر (15) ألف سجادة، والاستعانة بـ(500) آلة في اعمال التنظيف والتطهير، يساندها في تنظيم عمليات الوقاية البيئية ومكافحة العدوى عدة فرق تعمل على تعقيم جنبات المسجد الحرام وساحاته الخارجية ودورات المياه بأكثر من (34) ألف لتر من المعقمات، كما تواجد في جنبات المسجد أكثر من (500) جهاز آلي لتعقيم الأيدي بخاصية الاستشعار و(20) جهاز بايوكير و(11) روبورتاً ذكيا للتعقيم و(600) مضخة تعقيم إلكترونية ويدوية و(20) جهاز تعقيم بالرذاذ الضبابي.