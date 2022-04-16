"شؤون الحرمين": سطح المسجد الحرام جاهز لاستقبال المصلين

يُذكر أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خصصت منذ بداية شهر رمضان المبارك (48) بابًا لدخول المصلين، منها (17) بابًا في التوسعة السعودية الثالثة، و(23) بابًا في توسعة الملك فهد، و(7) أبواب في منطقة المسعى، وباب جسر أجياد، كما خصصت (38) بابًا لدخول المعتمرين للمسجد الحرام، منها (13) بابًا في توسعة الملك فهد، و(6) أبواب في منطقة الملك عبدالعزيز (أجياد)، و(19) بابًا في منطقة المسعى، وحددت (4) أبواب لخدمات طوارئ المعتمرين، و(10) أبواب مخصصة للخدمات، إضافة إلى وجود أكثر من (600) مراقب للأبواب استعدادًا لفتح (سلم 91، وباب 84، وعبَّارة 78، وباب 74، وباب 70، وعبَّارة الشبيكة 66).