"شؤون الحرمين": سطح المسجد الحرام جاهز لاستقبال المصلين
جهَّزت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي سطح المسجد الحرام للمصلين وقاصدي المسجد الحرام بجميع الخدمات؛ وذلك بعد توجيه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بفتحه للمصلين والمعتمرين.
وأكدت "الرئاسة" أن كل الخدمات المقدَّمة لقاصدي المسجد الحرام بالسطح في جاهزية تامة؛ إذ ستُخصَّص الشرفات المطلة على المطاف للمعتمرين، بينما خلف الشرفات للمصلين، إلى جانب تخصيص (330) كادرًا بشريًّا لتنظيم وإدارة الحشود وفق خطة موسم شهر رمضان.
وبيَّنت أن الحالة التشغيلية لجميع السلالم والمصاعد الكهربائية ومنظومة الصوت جاهزة بجميع أجزائها، ويشرف عليها فريق متخصص للتأكد من التنفيذ وفق أصول فنية متبعة، والتأكد من خلوها من أي عيوب باستخدام أحدث التقنيات؛ وذلك لما توليه حكومة السعودية من عناية بالحرمين الشريفين وقاصديهما.
وأفادت بتوفير دواليب المصاحف، وتزويدها بنسخ من المصاحف، وإضافة حلقات الدروس العلمية وتحفيظ القرآن الكريم.
يُذكر أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خصصت منذ بداية شهر رمضان المبارك (48) بابًا لدخول المصلين، منها (17) بابًا في التوسعة السعودية الثالثة، و(23) بابًا في توسعة الملك فهد، و(7) أبواب في منطقة المسعى، وباب جسر أجياد، كما خصصت (38) بابًا لدخول المعتمرين للمسجد الحرام، منها (13) بابًا في توسعة الملك فهد، و(6) أبواب في منطقة الملك عبدالعزيز (أجياد)، و(19) بابًا في منطقة المسعى، وحددت (4) أبواب لخدمات طوارئ المعتمرين، و(10) أبواب مخصصة للخدمات، إضافة إلى وجود أكثر من (600) مراقب للأبواب استعدادًا لفتح (سلم 91، وباب 84، وعبَّارة 78، وباب 74، وباب 70، وعبَّارة الشبيكة 66).