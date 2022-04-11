شؤون الحرمين: وكالة الرئاسة للشؤون الفكرية تنفذ مبادرة "إثراء وعطاء 2"

وتأتي هذه المبادرة بدعم وتوجيه من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبدالعزيز السديس، ومتابعة وكيل الرئيس العام للشؤون الفكرية والثقافية، الشيخ الدكتور ناصر بن عثمان الزهراني، والوكيل المساعد للشؤون الفكرية والثقافية، الشيخ علي بن حامد النافعي.