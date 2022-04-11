شؤون الحرمين: وكالة الرئاسة للشؤون الفكرية تنفذ مبادرة "إثراء وعطاء 2"

بدأت وكالة الرئاسة للشؤون الفكرية والثقافية، ممثلة بمجلس شباب الرئاسة التحاوري التطويري، وإدارة الثقافة الإبداعية، في تنفيذ مبادرة شباب الرئاسة "إثراء وعطاء ٢".
جاء ذلك بتوزيع الهدايا ووجبات الإفطار على ضيوف الرحمن من المعتمرين والمصلين والزوار في ساحات المسجد الحرام.
وكان في استقبالهم مدير مجلس شباب الرئاسة التحاوري التطويري، ثامر بن محمد الرزيزا، ومدير إدارة الثقافة الإبداعية، فراس هاشم باعقيل، ووكيل إدارة الثقافة الإبداعية، حسن الثبيتي، ووكيل مجلس شباب الرئاسة التحاوري التطويري، فارس جمال مدني.
وتأتي هذه المبادرة بدعم وتوجيه من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبدالعزيز السديس، ومتابعة وكيل الرئيس العام للشؤون الفكرية والثقافية، الشيخ الدكتور ناصر بن عثمان الزهراني، والوكيل المساعد للشؤون الفكرية والثقافية، الشيخ علي بن حامد النافعي.