شؤون الحرمين: 150 باباً مهيأة لخدمة ضيوف الرحمن خلال شهر رمضان

وأشار إلى أن من مهام الإدارة، إرشاد المصلين إلى أماكن المصليات، ومساندة رجال الأمن في تحويل وتوجيه المصلين عند امتلاء المصليات، إضافة إلى تحقيق انسيابية الحركة في الدخول والخروج من المسجد الحرام.