شؤون الحرمين: 150 باباً مهيأة لخدمة ضيوف الرحمن خلال شهر رمضان

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في وكالة الرئاسة العامة لشؤون الخدمات والشؤون الميدانية، وتحقيق الوقاية البيئية ممثلة في إدارة الأبواب، أنها هيأت جميع الأبواب خلال شهر رمضان المبارك، لاستقبال ضيوف الرحمن الذين أتوا لأداء مناسك العمرة والصلاة في هذا الشهر الفضيل.
وقالت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين: إن "ذلك بمتابعة من ولاة الأمر –حفظهم الله- ومتابعة حثيثة من لدن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس".
بدوره، قال مدير إدارة الأبواب بالمسجد الحرام فهد بن شراز المالكي: "خصصت الإدارة (151) باباً لخدمة ضيوف الرحمن منها: (12) باباً لدخول المعتمرين، و(68) باباً مخصصة للمصلين، و(36) باباً مخصصة للطوارئ، و(35) باباً داخلياً".
وأضاف أن "الإدارة ومنذ بداية موسم الخيرات، وضعت الخطط ورفعت جاهزيتها، لاستقبال ضيوف الرحمن وسط منظومة من الخدمات وفق الإجراءات المخططة والمدروسة لها مع وضع الاشتراطات المعتمدة، وبلغ عدد الموظفين المشاركين لموسم رمضان لهذا العام (600) موظف من المؤهلين علمياً وعملياً".
وأشار إلى أن من مهام الإدارة، إرشاد المصلين إلى أماكن المصليات، ومساندة رجال الأمن في تحويل وتوجيه المصلين عند امتلاء المصليات، إضافة إلى تحقيق انسيابية الحركة في الدخول والخروج من المسجد الحرام.
وتابع: "هناك أبواب مزودة بإشارات ضوئية ولوحات إرشادية تضيء باللون الأخضر عند وجود أماكن شاغرة داخل المسجد الحرام، وتضيء باللون الأحمر عند اكتمال الطاقة الاستيعابية، وعدم الدخول إلى المسجد الحرام وقت خروج المصلين بعد الصلاة مباشرة، دفعاً للاختناقات المرورية والازدحام".