شؤون السائلين تُجيب عن أسئلة المعتمرين على مدار الساعة خلال رمضان

تكثف وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، ممثلة في إدارة شؤون إرشاد السائلين، مهامها لإرشاد قاصدي البيت الحرام وتوعيتهم وتوجيههم ورفع مستوى الوعي لديهم، للمستفتين عن مناسك العمرة والأمور الشرعية الأخرى.
وذكر بيان لرئاسة شؤون الحرمين، مساء اليوم الأربعاء، أن الإدارة تقدم خدماتها عبر ما يقارب عشرة مواقع داخل المسجد الحرام، كما يوجد 23 كابينة هاتف للرد عن السائلين يقوم عليها 63 من القضاة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات على مدار 24 ساعة.
كما تحرص الإدارة على توفير كل ما من شأنه تسهيل مناسك الزوار والمعتمرين والإجابة عن استفساراتهم.
وأضاف البيان أنه حرصًا منها على إيصال الفتوى الشرعية الصحيحة لعموم المستفيدين، خصصت الإدارة رقمين مجانيين لإرشاد السائلين عن طريق الهاتف المجاني: 8001222400 / 8001222100.