شؤون السائلين تُجيب عن أسئلة المعتمرين على مدار الساعة خلال رمضان

وذكر بيان لرئاسة شؤون الحرمين، مساء اليوم الأربعاء، أن الإدارة تقدم خدماتها عبر ما يقارب عشرة مواقع داخل المسجد الحرام، كما يوجد 23 كابينة هاتف للرد عن السائلين يقوم عليها 63 من القضاة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات على مدار 24 ساعة.