شؤون المسجد النبوي تسمح بدخول التمر والخبز مع وجبات إفطار الصائمين

وأضاف الأيوبي: يبهر مقدمو الإفطار الزوار بتلك العبارات الجميلة التي يرحبون بها وهم يستقبلون الضيف من خارج المسجد النبوي مصطحبينه إلى موقع سفرة الإفطار، ومع سماع الأذان يقدمون القهوة والشاي، ثم يبادرون برفع السفرة بعد إفطار الصائمين بالتعاون مع فريق العمل من وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، وقبيل إقامة الصلاة يبهرون المصلين بانقضاء مظاهر الإفطار، ويتولى فريق من الوكالة إخراج النفايات عبر عربات مخصصة لذلك، ويتعاون مقدمو خدمة الإفطار والجهات المتخصصة وفريق الوكالة برفع زوائد الطعام حفاظًا عليه وتوزيعه.