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شؤون المسجد النبوي تسمح بدخول التمر والخبز مع وجبات إفطار الصائمين

الأيوبي: يوفر مقدمو خدمات إفطار الصائمين أكثر من 150 ألف وجبة يوميًّا
شؤون المسجد النبوي تسمح بدخول التمر والخبز مع وجبات إفطار الصائمين
وكيل الرئيس العام للشؤون التنفيذية والميدانية عبدالعزيز الأيوبي
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تزامنًا مع قرب العشر الأواخر من شهر رمضان أتاحت وكالة شؤون المسجد النبوي لمقدمي خدمة الإفطار إضافة التمر والخبز مع الوجبات.

وبيّن مستشار ووكيل الرئيس العام للشؤون التنفيذية والميدانية عبدالعزيز بن علي الأيوبي، أن إفطار الصائمين خدمة جليلة دأب عليها أهالي المدينة المنورة؛ حيث يوفر مقدمو خدمات إفطار الصائمين في المسجد النبوي أكثر من 150 ألف وجبة يوميًّا يتم تأمينها عبر الشركات المتخصصة وتقديمها لضيوف الرحمن زائري المسجد النبوي بكل رحابة وطيب نفس.

وأضاف الأيوبي: يبهر مقدمو الإفطار الزوار بتلك العبارات الجميلة التي يرحبون بها وهم يستقبلون الضيف من خارج المسجد النبوي مصطحبينه إلى موقع سفرة الإفطار، ومع سماع الأذان يقدمون القهوة والشاي، ثم يبادرون برفع السفرة بعد إفطار الصائمين بالتعاون مع فريق العمل من وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، وقبيل إقامة الصلاة يبهرون المصلين بانقضاء مظاهر الإفطار، ويتولى فريق من الوكالة إخراج النفايات عبر عربات مخصصة لذلك، ويتعاون مقدمو خدمة الإفطار والجهات المتخصصة وفريق الوكالة برفع زوائد الطعام حفاظًا عليه وتوزيعه.

وأكد وكيل الرئيس العام أن وكالة شؤون المسجد النبوي حريصة على كل ما من شأنه تقديم أرقى وأجود الخدمات للزوار والمصلين في المسجد النبوي، لاسيما في الشهر الفضيل بما يساهم في تطوير منظومة الأعمال المقدمة تحقيقًا لتطلعات ولاة الأمر حفظهم الله.

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